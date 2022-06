Nie ma w tej chwili decyzji o podwyżce świadczenia 500 plus do 700 złotych, ale nie wykluczam, że jakieś modyfikacje, kiedyś w przyszłości mogą nastąpić – powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller powiedział w piątek w radiu Zet, że podczas zaplanowanej na sobotę konwencji programowej PiS podsumowane zostaną dotychczasowe działania i zapowiedziane kilka kolejnych. – A jakich, to zostawiam na jutro – dodał rzecznik rządu.

Zapytany, czy padnie obietnica podwyżki świadczenia 500 plus do 700 złotych, Müller odparł, że nic mu nie wiadomo na temat takiej propozycji. Dopytywany, czy będą takie plany powiedział: „Czy będą takiej plany? Tego nie wykluczam, bo mamy różne analizy różnych programów, obniżki podatków czy modyfikacji programów społecznych, ale one zawsze są równoległe do tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza czy ekonomiczna”.

– W tej chwili skupiamy się na obniżeniu podatków od 1 lipca, czy na podatkach sektorowych, które obniżają chociażby ceny benzyny, czy energii. I tam decydujemy się na kierowanie środków, bo to jest w tej chwili priorytet – powiedział rzecznik rządu.

Dopytywany, czy w takim razie nie będzie podwyżek świadczenia 500 plus, powtórzył, że nie ma w tej chwili takiej decyzji. – Ale nie wykluczam, że jakieś modyfikacje, kiedyś w przyszłości mogą nastąpić – dodał.

Na pytanie, czy na sobotniej konwencji padnie zapowiedź wydłużenia urlopu wypoczynkowego, rzecznik rządu powiedział, że nie wie, by taka decyzja miała zapaść. – W tej chwili trwa dyskusja dotycząca wydłużenia świadczenia tacierzyńskiego – dodał Müller.

Pytany, czy padnie obietnica wypłaty 14. emerytury co roku, rzecznik rządu odparł: „Zobaczymy”.

Sobotnia konwencja programowa PiS ma być początkiem letniej akcji spotkań z wyborcami, a w trasę po Polsce ruszyć mają najważniejsi politycy PiS z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim i premierem rządu warszawskiego Mateuszem Morawieckim na czele.

Źródło: PAP