Minister Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości zdradził, do czego zobowiązał się warszawski rząd w zamian za udział w Funduszu Odbudowy i pieniądze z Unii Europejskiej. Artur Dziambor z Konfederacji komentuje słowa pisowskiego polityka.



W 2024 roku ma zostać podwyższona opłata rejestracyjna za samochody spalinowe, w 2025 roku mają zostać wprowadzone strefy wyłącznie dla pojazdów nisko emisyjnych, a w 2026 ma zostać wprowadzony podatek dla wszystkich właścicieli pojazdów spalinowych – do tego PiS zobowiązał Polskę w Krajowym Planie Odbudowy.

– No tak. To prawda. Powiem szczerze, że osobiście żadnego z tych rozwiązań nie jestem entuzjastą, ale tak jak szeregu innych, na które się czasem godzimy z konieczności w związku z pomysłami Unii Europejskiej – stwierdza minister Łukasz Schreiber w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Wywiad skomentował jeden z liderów Konfederacji, prezes Wolnościowców – Artur Dziambor.

– Nie jesteśmy suwerennym Państwem. Unia narzuca nam swoje pomysły i szantażuje brakiem finansowania. Nasza władza nie jest w stanie sobie wyobrazić istnienia bez tych pieniędzy. Minister jasno mówi, że nie popiera tych zamordystycznych pomysłów, ale nic nie zrobi. Zakładnik – napisał wolnościowiec z Gdyni.