Januszowi Korwin-Mikkemu nie podoba się, że ONZ zmieniła nazwę Turcji na Türkiye na wniosek Ankary. Prezes partii KORWiN uważa, że państwa nie mają prawa narzucać ludziom, jak mają nazywać różne rzeczy w ich językach.

– Na wniosek Ankary ONZ „zmieniła nazwę Turcji na Türkiye”. To absurd logiczny – pisze na Twitterze Janusz Korwin-Mikke – prezes partii KORWiN i założyciel „Najwyższego Czasu!”.

– Turcja po turecku to Türkiye, po angielsku Turkey, po francusku Turquie, po fińsku Turkki… Równie dobrze mogę prosić, by Anglicy o Odim zamiast „dog” mówili „pies” – pisze dalej lider Konfederacji.

– Teraz Chińska Republika Ludowa zażąda pisowni 中華人民共和國 – dodaje.

– Dlaczego „absurd logiczny”, a wł. „semiotyczny”? Użyję translatora GOOGLE: Słowo „Türkiye” nie należy do języka polskiego. Język nie należy do państwa (polskiego ani tureckiego) lecz do narodu. Państwo nie ma prawa zmieniać nam słów! – pisze w kolejnym wpisie Janusz Korwin-Mikke.

Wolnościowiec dodaje, że jest „bardziej narodowcem niż państwowcem”.

– Tyczy to – piszę to do ludzi nazywających się „libertarianami” – wszystkich podobnych kwestyj. Np. państwo nie ma prawa ZMUSZAĆ mnie, bym związek dwóch przemiłych skądinąd homosiów nazywał „małżeństwem”. To się być może przyjmie – albo nie – ale dekretem tego nie można narzucać! – kontynuuje wątek Korwin-Mikke.

– Niestety: państwa idą sobie na rękę. Np. Czesi zażądali, by używać nazwy „Czechy”. Czechy to po ang. „Bohemia”, po niem. „Böhmen”. Jakie ma prawo rząd JKM zmuszać Anglika mówić „Czechy”? PS. Usłużny translator tłumaczy (na czechorepublikański?) „Czechy” jako „Česká republika”!! – pisze dalej prezes partii KORWiN.

– Jeśli „Czechy” tłumaczymy na „czechorepublikański” jako „Česká republika”, to jak przetłumaczymy na „czechorepublikański” słowa „Republika czeska”?? A gdy Czechy znów zostaną królestwem? Translator będzie tłumaczył „Czechy” na „czeskokrólewski” jako „České království”? – zastanawia się polityk.