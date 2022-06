Ceny benzyny w Polsce są rekordowo wysokie i zbliżają się do 7,50 zł. Jednak nie w rzeczywistości kreowanej przez tubę propagandową pisowskiego rządu. W TVP Info benzyna nie przekroczyła jeszcze nawet 6 zł.

W czwartek zarząd Orlenu zatwierdził projekt planu połączenia płockiego koncernu z Lotosem — poinformował wczoraj PKN Orlen. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku Lotosu do Orlenu.

Sprawa fuzji jest głośno komentowana we wszystkich mediach i temat ten poruszono również w TVP Info. Tam oczywiście wychwalano połączenie, ale to poziom propagandy, do którego Polacy zdążyli się już przyzwyczaić.

W tym materiale TVP przeszło jednak same siebie. Nie dało się bowiem opowiedzieć o fuzji Orlenu z Lotosem bez obrazka stacji paliwowej.

Na stacjach jednak są obecnie bardzo wysokie ceny paliw, co z jednej strony jest efektem wojny, a z drugiej ceną za decyzje polityczne pisowskiego rządu.

No więc TVP Info (choć „Info” brzmi w tym przypadku śmiesznie, bo dezinformują zamiast informować) posłużyło się ilustracją stacji sprzed podwyżek.

Jeśli ktoś nie jeździ samochodem i oglądał materiał w „reżimówce” to może sądzić, że paliwo kosztuje w Polsce 5,72 zł za litr. Tymczasem ceny zbliżają się do 7,50 zł.

To manipulacja godna propagandystów ze Związku Radzieckiego albo Korei Północnej. Przerażające, że takie rzeczy dzieją się w Polsce w 2022 roku.

Źródło: TVP Info