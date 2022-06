Już w sobotę 4 czerwca w Warszawie odbędzie się VI Międzynarodowy Protest przeciw Przymusowi Szczepień organizowany przez STOP NOP. Będzie to marsz „w obronie suwerenności medycznej”.

4 czerwca o godz. 12.00 na pl. Krasińskich w Warszawie odbędzie się kolejny, już VI Międzynarodowy Protest przeciw Przymusowi Szczepień. Organizatorzy podali pełną trasę: pl. Krasińskich, Miodowa, Senatorska, pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyska, Rondo ONZ, al. Jana Pawła II, al. Solidarności, Kapucyńska, Miodowa, pl. Krasińskich.

Podczas protestu będą miały miejsce przemowy. Na trasie marszu znajdą się stoiska zaprzyjaźnionych ze STOP NOP organizacji, będą też atrakcje dla dzieci oraz występy artystów. Będzie także otwarte studio, gdzie osoby, które się wcześniej zgłosiły, opowiedzą o swoich doświadczeniach.

„Rodzice w Polsce od 5 lat na początku czerwca żądają respektowania podstawowych praw przechodząc ulicami Warszawy w wielotysięcznym marszu” – podkreślili organizatorzy. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszane są także inne kraje.

„Po naciskiem urzędów państwowych od dawna wymuszana jest zgoda na podanie noworodkom, wcześniakom oraz małym dzieciom, szczepionek od pierwszych chwil życia. (…) To na oddziałach noworodkowych i w poradniach pediatrycznych rodził się totalitaryzm” – wskazali.

Zwrócili także uwagę, że „globalne plany odgórnego sterowania walki z «pandemią» przez WHO budzą obawy”. Nawiązali w ten sposób do powstającego właśnie globalnego traktatu pandemicznego WHO. Jednym z jego głównych założeń jest, że „żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom”. Dokument ma zostać przyjęty w 2024 roku.

„Świat, w którym chcemy żyć to miejsce przyjazne, pełne miłości, życzliwości dla drugiego człowieka, gdzie naturalna odporność jest wspierana od pierwszych chwil życia. Nasz cel to wolność i zdrowie, pełna dobrowolność szczepień oraz poszanowanie prawa do wolnej i świadomej zgody. Wierzymy, że jest to możliwe, bo «ludzi dobrej woli jest więcej»” – dodano.

Źródła: stopnop.com.pl/NCzas