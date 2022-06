Za sprawą płytkiego niżu, pogoda w sobotę będzie miała dynamiczny charakter. Na południu kraju może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowych i prognozowane są burze – powiedziała Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB.

Według Anny Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę mieszkańcy południa i centrum kraju muszą liczyć się z burzową i deszczową pogodą.

IMGW-PIB wydał już ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami dla kilku województw w południowej połowie Polski.

„Od południowego zachodu do centrum i dalej na wschód będzie przemieszczała się strefa jednostajnych opadów oraz burz. W Polsce południowej i wschodniej sumy opadów mogą wynieść od 15 do 25 mm. W centrum na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Więcej przejaśnień tylko na północy, ale i tam lokalnie mogą się zdarzyć słabe opady deszczu. W ciągu dnia najchłodniej będzie w strefie opadów, gdzie temperatura maksymalna wyniesie około 18 stopni Celsjusza, a najcieplej – do 23 stopni – na południowym wschodzie i zachodzie. Poza burzami wiatr będzie slaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych” – powiedziała Anna Woźniak.

Dziś burze i opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i w centrum, miejscami do 20-25 mm.

W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Temp. zwykle od 20°C do 23°C, tylko nad morzem i w strefie najsilniejszych opadów od 16°C do 18°C.https://t.co/ds1RnS8gF3#IMGWmeteo pic.twitter.com/vjtBuDHmfJ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 4, 2022

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają w sobotę przed burzami w dużej części woj. łódzkiego. Może im towarzyszyć grad i porywy wiatru. Dla 19 powiatów obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w wydanym na sobotę ostrzeżeniu, burze z dużym prawdopodobieństwem mogą występować od godz. 12 do godz. 20.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad” – przekazało IMGW.

Burze mogą wystąpić w 19 powiatach: bełchatowskim, brzezińskim, łaskim, łódzkim wschodnim, Łodzi, opoczyńskim, pabianickim, pajęczańskim, piotrkowskim, Piotrkowie Trybunalskim, radomszczańskim, rawskim, sieradzkim, Skierniewicach, skierniewickim, tomaszowskim, wieluńskim, wieruszowskim i zduńskowolskim. Dla tej części regionu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia. (PAP)