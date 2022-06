Mężczyzna nie zdołał wejść do środka budynku i zostawił podpalony kanister przed drzwiami. Portal Baza opublikował nagranie pożaru.

Sprawcą miał być 50-letni mężczyzna z Komsomolska nad Amurem Władimir Zołotariow. Według Bazy został on zatrzymany.

Portal pisze, że to „kolejna próba” podpalenia obiektu należącego do struktur siłowych, które media niezależne wiążą ze sprzeciwem wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Several more fires in Russia this morning. The one in the video is at a Russian national guard building in Komsomolsk-on-Amur. A local reportedly put a jerrican of gasoline on fire at the building's doorstep pic.twitter.com/vEwBEtkxfZ

