Kijów informował 4 czerwca, że Rosja rzuciła wszystkie dostępne siły i rezerwy do bitwy o Siewierodonieck. „Siewierodonieck upadnie i to kwestia dni” – twierdzi też np. analityk „Le Figaro”.

Gazeta przywołuje też opinie wywiady brytyjskiego, który twierdzi, że „połączone użycie nalotów i artylerii było kluczowym czynnikiem w ostatnich taktycznych sukcesach Rosji”.

Z kolei najnowsza ocena sytuacji w Siewierodoniecku dokonana przez amerykańskich dziennikarzy wojskowych mówi, że „uznaje się, że bitwa zdecydowanie przechyliła się na korzyść sił ukraińskich”.

An assessment of the situation in Sievierodonetsk by American military journalists says that "the battle is discerned to have decidedly swung in favor of Ukrainian forces." 💪 pic.twitter.com/snjn4mCM0q

