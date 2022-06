– Na pewno jest mi bliżej do Korwina niż do niektórych postulatów Partii Razem – stwierdził w czwartek Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej.

Paweł Poncyljusz był pytany w RMF FM, czy możliwa jest powyborcza koalicja KO z Konfederacją.

– Po wyborach to jest trochę inna sytuacja. Wtedy jednak arytmetyka decyduje, czy możemy wziąć odpowiedzialność za Polskę i czy mamy jakiś plan reform wspólny czy nie – powiedział.

– Różne scenariusze sobie wyobrażam, również takie. Pamiętam jak był kryzys przy okazji wyborów kopertowych gdzie z Konfederacją całkiem dobrze się rozmawiało w porównaniu do rozmów z Lewicą. Jest to doświadczenie sprzed dwóch lat, to oznacza, że można rozmawiać. Nie chcę mówić za całą Koalicję Obywatelską, ale mnie na pewno do Korwina czy do wolnościowców jest mi bliżej niż do niektórych postulatów Partii Razem – dodał Poncyljusz.

Na słowa platformerskiego polityka zareagował jeden z liderów Lewicy – Adrian Zandberg.

„Jest to uczciwe postawienie sprawy. Lepsze to niż obmawianie lewicy w kuluarach, a potem odstawianie w mediach szopki, obliczonej na oszukanie lewicowych wyborców” – napisał na Twitterze.