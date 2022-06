Ukraińcy mieli wycofać się do sąsiedniej miejscowości Lisiczańska. AFP podaje dodatkowo, że w regionie Donbasu szaleje bitwa.

Jednak mer Siewierodoniecka Ołeksandr Striuk twierdzi, że oddziały ukraińskie broniące miasta zdołały się przegrupować i zbudować linię obrony.

Przyznał jednak, że w samym mieście trwają walki uliczne i ma miejsce ciągły ostrzał artyleryjski.

Striuk powiedział w ukraińskiej telewizji publicznej, że nie można nazwać Siewierodoniecka miastem okupowanym, bo chociaż Rosjanom „udało się przejąć dość znaczną część” miasta i „niemal podzielić je na pół”, to jednak „naszym żołnierzom udało się przegrupować i zbudować linię obrony”.

Według mera trwają pozycyjne walki uliczne.

SEVERODONETSK / 1630 UTC 04 JUN/ Having determined to take the city, RU inadvisedly committed to a costly urban fight. Choosing to make a defensive stand in highly favorable urban terrain, UKR appears now to have lured RU forces into a fruitless diversion of men and materiel. pic.twitter.com/wMlbZBfyUZ

— Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) June 4, 2022