Administracja głowy państwa potwierdziła, że nie było żadnego zagrożenia dla Bidena ani jego rodziny, lecz podjęto niezbędne środki ostrożności. Po dokonaniu oceny sytuacji Biden i jego żona Jill wrócili do swojego wakacyjnego domu w nadmorskiej miejscowości Rehoboth Beach.

Reporter telewizji CBS News przekazał na Twitterze, że widział Bidena jadącego samochodem do remizy strażackiej w Rehoboth Beach.

One woman who lives nearby, Susan Lillard, tells @CBSNews she saw a small white plane flying over the area where Biden’s beach house is in town. That was around 12:45p. Then she saw the two military-style jets scramble minutes later over the town.

— Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) June 4, 2022