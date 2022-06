W szóstym z dziewięciu pojedynków „patoMMA” na High League 3 mieli zmierzyć się Mateusz „Don Diego” Kubiszyn i Denis „Bad Boy” Załęcki.

Gdy panowie szykowali się do wejścia na ring, na trybunach doszło do regularnej bitwy.

Starli się ze sobą „sympatycy” obu zawodników. Sprawa ma głębsze dno, gdyż w rzeczywistości było to starcie kibiców Elany Toruń i Lechii Gdańsk, ze środowisk których wywodzą się „Bad Boy” i „Don Diego”.

Bójka na trybunach była rewanżem za ustawkę, do jakiej doszło pomiędzy kibicami obu klubów w czerwcu 2020 roku.

Wówczas obie ekipy pobiły się nieopodal obwodnicy Trójmiasta. W pewnym momencie ci z Elany wyciągnęli sprzęt i dosłownie pocięli przedstawicieli Lechii.

Poland 20.06.2020

Mass fight between #hooligans of Lechia Gdańsk and Elana Toruń.

