Amerykański szef sztabu generał Mark Milley mówił 4 czerwca o determinacji Stanów Zjednoczonych we wspieraniu Szwecji i Finlandii przed ich przystąpieniem do NATO na akwenie Bałtyku. Generał pojawił się na na pokładzie USS „Kearsarge”, największego amerykańskiego okrętu wojennego, który zakotwiczył w porcie w Sztokholmie.

Ważne jest, aby Stany Zjednoczone, a także inne kraje NATO, pokazali tymi manewrami naszą solidarność z Finlandią i Szwecją – powiedział generał Millley, odnosząc się do corocznych manewrów morskich NATO na Morzu Bałtyckim o nazwie „Baltops 22”.

Manewry morskie są zaplanowane w terminie 5-17 czerwca i bierze w nich udział 14 państw NATO, w tym Polska, oraz Szwecja i Finlandia.

Nabrały one w tym roku szczególnego znaczenia w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, która skłoniła te dwa państwa skandynawskie do zgłoszenia akcesu do NATO.

Obecność w Sztokholmie „Kearsarge” jest symboliczna. To okręt desantowy, helikopterowiec z załogą liczącą 1200 marines 10 samolotami pionowego startu Osprey.

Milley dodał, że USA są zaangażowane we wspólną sprawę utrzymania porządku międzynarodowego i ideę, że duże państwa nie mogą bezkarnie najeżdżać małych krajów”.

Generał Milley spotkał się z marynarzami, pilotami i żołnierzami Korpusu Piechoty Morskiej z „Kearsarge”.

Pytany o cel manewrów powiedział, że „ćwiczenie obejmuje desant i scenariusze kontrataku na terytorium zajęte przez przeciwnika”.

Odebrano to jako słabo zawoalowane ostrzeżenie dla Rosji.

La #NATO terrà importanti esercitazioni nel Mar Baltico.

Dal 5 al 17 giugno, le esercitazioni Baltops 22 coinvolgeranno le forze di 14 paesi dell'alleanza, oltre a #Svezia e #Finlandia

Źródło: AFP