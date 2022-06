Finlandia ma 1340 km wspólnej granicy z Federacją Rosyjską. Po napadzie Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., Helsinki zgłosiły akces do NATO. Finlandia, która doznała w historii agresji Związku Sowieckiego, pozostawała przez lata krajem neutralnym, ale bynajmniej wcale bezbronna nie jest.

Kraj ten zachowuje spory potencjał obronny. Jednym z elementów jest cały system schronów chroniących jego ludność.

Finowie znaleźli też sposób, żeby owe schrony nie stały puste.

W Finlandii przygotowanie do konfliktu to nie tylko kwestia armii. W Helsinkach, ale i w całym kraju, każdy obywatel musi mieć wystarczającą ilość rezerw, aby w razie potrzeby zachować autonomię np. żywnościową przez minimum siedemdziesiąt dwie godziny.

Finowie zbudowali u siebie wiele schronów przeciwatomowych. W czasie pokoju służą np. jako parkingi. Jednym z nich jest np. parking w centrum Helsinek, który może pomieścić 3800 osób.

Schrony znajdują w czasie wojny zastosowanie „pokojowe”.

Formula Center Helsinki to z kolei tor kartingowy, ale tak naprawdę został zbudowany na początku lat 70. jako schron przeciwlotniczy. W 1995 roku zaczęto wykorzystywać go do kartingu. Jest tu jednak zapas żywności, wody, prysznice, toalety…

Ten podziemny tor kartingowy może ponownie stać się schronieniem w każdej chwili. Użytkująca go firma jest zobowiązana usunąć wszystkie urządzenia w ciągu 48 godzin, na wypadek grożącego konfliktu.

Tor zamieni się znowu w schron o pojemności od 2000 do 2500 osób, które mogą się tu kryć nawet przez kilka tygodni.

Źródło: France 3