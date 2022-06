W rankingu miast świata z największą populacją szczurów Europa trzyma się dzielnie. W pierwszej „dziesiątce” są 4 miasta europejskie, 3 azjatyckie, 2 amerykańskie, jedno w RPA. Szczury kolonizują miasta na całym świecie, ale okazuje się, że dotyka to większości głównych miast świata, niezależnie od poziomu rozwoju.

Szczurzy „Top 10” to:

Deshnoke (Indie) Londyn (Anglia) Nowy Jork (USA) Paryż (Francja) Singapur Hameln (Niemcy) Guangzhou (Chiny) Johannesburg (RPA) Atlanta (USA) Marsylia (Francja)

W Paryżu żyje ok 6 mln szczurów czyli 1,75 szczura na mieszkańca, a w Marsylii ok 1,5 mln czyli 1,5 do 1,7 na mieszkańca.

Ostatnio obrazki ze szczurami na placu pod katedrą Notre Dame we francuskie telewizji pokazywała niechcący hiszpańska TV przy okazji transmisji niesławnego finału LM z udziałem ich Realu.

Komentowano odbudowę katedry, a skończyło się na szczurze. Filmik stał się „przebojem” na Twitterze.

Szczurzy ranking przedstawiono w programie francuskiej TV C8 „Touche pas à mon poste”. Nic dziwnego, bo Francja jest jedynym krajem wespół z USA, który ma w tym smutnym rankingu dwa swoje miasta.

Przy okazji programu okazało się, że walkę ze szczurami utrudniają unijne przepisy.

Pierre-Marie Ganozzi, zastępca mera Marsylii, wyjaśniał TV France 3: „od kilku lat nie mamy już prawa używać mocnych trutek”. „Te mniej szkodliwe są jednak też mniej skuteczne” – dodaje.