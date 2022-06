Czy Polacy chcą, żeby młodzież uczyła się obsługi broni w ramach zajęć szkolnych? Najnowszy sondaż Ariadna dla Wirtualnej Polski pokazuje, jaka jest tendencja w społeczeństwie.

W Polsce zainteresowanie bronią wzrosło od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Widać to choćby na podstawie zwiększonego ruchu na strzelnicach. Sytuacja w naszym kraju jednak nie jest dobra.

Według badania Small Arms Survey z 2018 roku, mniej broni na 100 mieszkańców w Europie ma tylko Watykan (0 sztuk na 100 mieszkańców). Polska ma zaś 2,5 sztuki na 100 obywateli.

Mała liczba sztuk broni nie jest naszym jedynym problemem. W Polsce bowiem broń zazwyczaj nie służy do obrony. Według policyjnych statystyk z 2021 roku, zarejestrowano zaledwie 35 841 sztuk broni wydanej na podstawie zezwolenia do obrony osobistej.

Zdecydowana większość to broń łowiecka – 347 284. Dalej broń kolekcjonerska (132 982) i sportowa (123 076). Sztuk zarejestrowanej broni do celów szkoleniowych jest 6 844, a tylko 10 sztuk to broń do ochrony osób lub mienia (na podstawie zezwolenia wydawanego np. ochroniarzom VIP-ów).

W sondażu na zlecenie WP.PL postawiono Polakom pytanie:

„Czy popierasz pomysł, żeby uczniowie w Polsce w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczyli się budowy broni i strzelania w szkołach średnich (liceum, technikum)?”.

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło łącznie 50 proc., przy czym odpowiedź „zdecydowanie tak” wybrało 24 proc. badanych.

Odmiennego zdania było natomiast łącznie 35 proc. respondentów – w tym opcję „zdecydowanie nie” wskazało 15 proc. Zdania w tej sprawie nie miało natomiast 15 proc. badanych.

Najwięcej zwolenników nauki obsługi broni w szkołach było wśród mężczyzn – 61 proc. za i 25 proc. przeciw. Wśród kobiet głosy rozkładały się niemal po równo – 41 proc. za i 43 proc. przeciw.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI na panelu Ariadna w dniach 27-30 maja 2022 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1055 pełnoletnich Polaków. Jak informuje wp.pl, struktura próby została dobrana według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

Źródło: wp.pl