Stepaniuk był muzykiem i dziennikarzem. Od wielu lat pracował dla Radia ESKA w Białymstoku i Białoruskiego Radia Racyja. Działał również na rzecz społeczności białoruskiej na Podlasiu.

O jego nagłej śmierci poinformowała redakcja, w której pracował.

„Łukaszu! Obudziliśmy się dziś z poczuciem olbrzymiej straty. Bez Ciebie wszystko będzie już inne. Brakuje nam Twojego uśmiechu, ciepła, serdeczności, ale przede wszystkim oryginalnego poczucia humoru” – czytamy we wpisie Radia ESKA.

Stepaniuk był także muzykiem. Współpracował z kilkoma lokalnymi zespołami. Miał żonę oraz 8-letniego synka.

Dokładnej przyczyny, powodu nagłej śmierci Stepaniuka nie podano. 44-latka w ciepłych słowach żegna środowisko dziennikarskie.

Nie żyje białostocki dziennikarz Łukasz Stepaniuk, z którym w tym samym czasie rozpoczynaliśmy pracę w zawodzie, pracowaliśmy razem, spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. Nie dochodzi to do mnie. Jak to – nigdy już nie porozmawiamy ?! Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. pic.twitter.com/4KrywtX2G8

— Tomasz Sajewicz (@TomaszSajewicz) June 3, 2022