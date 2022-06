Władza nie przestaje uprzykrzać życia kierowcom. Nadciągają kolejne zmiany, które wydrenują ich kieszenie. Tym razem za obowiązkowe ubezpieczenie.

Po drastycznych podwyżkach mandantów, jakie wprowadzono na początku tego roku, władza przymierza się teraz do podwyższenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC. Kwota, jaką zapłacą kierowcy będzie uzależniona od liczby mandatów. Oczywiście im ich więcej, tym OC będzie droższe.

17 czerwca 2022 r. w życie wchodzą przepisy, które umożliwią pozyskiwanie przez ubezpieczycieli informacji na temat mandatów i punktów karnych kierowców.

Ubezpieczyciele będą mieli wgląd do historii jazdy osoby, która chce (i musi) zarejestrować oraz ubezpieczyć pojazd. Wgląd do czegoś, co powinno być prywatną sprawą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymają dane o przestępstwach i wykroczeniach drogowych, o których jest mowa w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń.

A lista ta jest bardzo długa:

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

wykroczenia przeciwko pieszym,

jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

prowadzenie nieoświetlonego pojazdu,

tamowanie ruchu,

niepodporządkowanie się znakom, w tym ograniczeniu prędkości,

nieudzielenie pomocy,

prowadzenie bez uprawnień,

nielegalne dopuszczenie do ruchu,

naruszenie innych przepisów PRD,

naruszenie przepisów związanych z przejazdami kolejowymi,

nieostrożność poza drogą publiczną.

Jak nowe prawo przełoży się na ceny, tego jeszcze nie wiadomo. A analizy portalu autokult.pl wynika jednak, że w przypadku najpoważniejszych przypadków łamania przepisów wzrost składki polisy OC będzie mógł wynieść nawet kilkaset procent.

Ubezpieczyciele zgodnie zapowiadają, że sięgną po dane kierowców, a tym którzy mają coś za uszami podwyższą ubezpieczenia OC.

– Będziemy wykorzystywać dane o punktach karnych w taryfikacji od momentu, kiedy będzie to możliwe. Wierzymy, iż dostęp do takiej informacji, który uzyskali ubezpieczyciele, powinien wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wiedza na temat punktów karnych kierowców z pewnością przełoży się na stawki obowiązkowego ubezpieczenia. Oznaczać to będzie z jednej strony podwyżki dla kierowców z dużą liczbą punktów karnych, jak i możliwe obniżki dla tych z czystym kontem – wyjaśnia Autokult.pl Katarzyna Liwińska z biura prasowego LINK4.