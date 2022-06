W weekend 4 i 5 czerwca zorganizowano w mieście „w ramach obchodów 33. rocznicy wyborów czerwcowych” przy Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, „Strefę Społeczną”.

Odbywają się tam „panele i debaty”.

Płaci miasto Gdańsk we współpracy z Fundacją Gdańską i partnerami społecznymi. Na tegoroczne hasło przewodnie w „Strefie Społecznej” wybrano „dyskryminację i wykluczenie społeczne”.

Prezes Fundacji Gdańskiej Bendykowski informował, że dyskutują o „płci, orientacji seksualnej, o biedzie, ale też o pochodzeniu, o wojnie na Ukrainie…”.

Na otwarciu Strefy Społecznej nie zabrakło prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która chyba chce trochę konkurować z „campusami” Trzaskowskiego.

„Pomagacie nam budować miasto, które mam nadzieję, będzie kiedyś prawdziwym miastem równości. Każdego dnia zmieniajmy nasze miasto i kraj na lepsze do życia, dla wszystkich” – mówiła Dulkiewicz.

Jednostronność imprezy ilustruje już lista zaproszonych gości, na której figurują m.in.: Andrzej Grabowski, „gościnie” – Karolina Korwin-Piotrowska, Magdalena Środa, czy Tomasz Sekielski.

