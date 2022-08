REKLAMA

W Pakistanie odnotowano kolejny przypadek porwania i zmuszenia do małżeństwa młodej chrześcijanki. Historia wydarzyła się w Faisalabad. 15-letnia Saba Masih to chrześcijańska służąca, która pomaga rodzicom w utrzymaniu.

Została uprowadzona 20 maja z Faisalabad w stanie Pendżab przez grupę starszych muzułmańskich mężczyzn. Zaatakowali ją na ulicy o 9 rano, gdy młoda dziewczyna była w drodze do pracy ze swoją starszą siostrą.

Informacja dotarła do agencji Asia News 25 maja dzięki Simonowi Aleem, działaczowi na rzecz praw człowieka, który mieszka w tym samym mieście. Opowiada, że to nie pojedynczy przypadek. „Wiele młodych chrześcijańskich dziewcząt zostało namierzonych i porwanych; kilka dni później porywacz przedstawia świadectwo nawrócenia dziewczyny i twierdzi, że dobrowolnie przyjęła islam i poślubiła osobę, która ją uprowadziła” – opisuje modus operandi porywaczy.

Niestety, tego typu sprawy nie interesują zbytnio zachodnich mediów głównego nurtu, ani międzynarodowych organizacji humanitarnych. Zachęca to muzułmanów do kolejnych takich aktów przy bierności władz kraju.

W tym przypadku Saba została zwrócona rodzinie po protestach i akcjach zorganizowanych przez pakistańskich aktywistów. Informację taką podał The Voice of the Martyrs of Canada. Udało się o m.in. dzięki protestom rodziny, bo policja zachowywała dużą „wstrzemięźliwość” w działaniu.

Czterech bandytów nie tylko dziewczynę porwało, ale dokonało na niej gwałtu i zmusiło do apostazji i „poślubienia” jednego z nich. Ocenia się, że co roku ofiarą takich praktyk w Pakistanie pada co najmniej 1000 kobiet należących do mniejszościowych grup religijnych.

Liczba ta może być znacznie wyższa, ponieważ wiele przypadków nie jest nawet zgłaszanych. Poszkodowane pochodzą z na ogół biednych mniejszości, z którymi policja i władze niezbyt się liczą. Działaczka praw człowieka Lala Robin Daniel, opowiada, że powrót Saby był możliwy dzięki naciskom przywódców Kościoła i działaczy, którzy demonstrowali codziennie od 19:00 do północy przed siedzibą lokalnych władz.

Dziewczyna doznała poważnego urazu psychicznego i fizycznego. 45-letni porywacz i gwałciciel Muhammad Yasir Hussain wciąż przebywa na wolności, pomimo skargi złożonej na policji. Sara i tak miała dużo szczęścia. W 2022 roku Pakistan zajął ósme miejsce na liście 50. krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem. Kraj ten zajmuje drugie miejsce pod względem liczby chrześcijan zabitych z powodu swojej wiary (po Nigerii), czwarte miejsce pod względem liczby zaatakowanych lub zamkniętych kościołów (183 przypadki).

