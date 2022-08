REKLAMA

Pisarka Blanka Lipińska, która jest bardzo aktywna w sieci, w końcu straciła cierpliwość. Celebrytka postanowiła odpowiedzieć swoim hejterom.

Blanka Lipińska to pisarka znana przede wszystkim za sprawą powieści erotycznych „365 dni”, „Ten dzień” oraz „Kolejne 365 dni”, na podstawie których powstały już dwa pełnometrażowe filmy. Jako że jej dzieła szybko osiągnęły poziom bestsellerów, kobieta stała się celebrytką. Jak nie trudno zgadnąć, nadzwyczaj często udziela się na Instagramie, gdzie komunikuje się ze swoimi fanami.

Film „365 dni” w ciągu trzech tygodni od premiery został obejrzany przez ponad 1,5 mln ludzi, osiągając status najchętniej oglądanego polskiego filmu w 2020 roku. 1 kwietnia 2020 roku został dodany do biblioteki Netflixa, a już na drugi dzień okazał się najpopularniejszym filmem wśród polskich użytkowników. Co ciekawe, znalazł się również w czołówce najchętniej oglądanych produkcji w ponad 20 krajach.

Blanka Lipińska kontra hejterzy

Jak to bywa w świecie show-biznesu, często dochodzi do różnych skandali i kontrowersji, a gwiazdy nie mogą jedynie oczekiwać pełnych podziwu komentarzy. Tym razem Blanka Lipińska usłyszała słowa krytyki w związku z jej (nie)znajomością zasad języka polskiego. Celebrytka nie zignorowała tego głosu i postanowiła odnieść się do swoich braków w edukacji. Wbrew pozorom nie zamierzała się kajać.

„Moi drodzy, chciałabym powiedzieć coś, co wielokrotnie mówiłam, a mianowicie niestety ortografia polska jest mi kompletnie obca. To, że jestem autorem książek, bo jestem autorem, nigdy nie powiedziałam o sobie, że jestem pisarką, to nie powoduje, że ja nagle, po 37 latach istnienia i nieznajomości ortografii… Ponieważ mam zaniedbania na poziomie szkoły podstawowej. To się nie zmieni” – ogłosiła Blanka Lipińska na filmiku opublikowanym na InstaStory.