Izraelskie wojsko ostrzeliwuje w Strefie Gazy pozycje islamistycznej organizacji Palestyński Islamski Dżihad; wprowadzono „stan sytuacji nadzwyczajnej na froncie krajowym” – poinformowały w piątek w krótkim komunikacie siły zbrojne Izraela (IDF).

Ostrzał rozpoczął się po wielu dniach rosnących napięć w Strefie Gazy, w związku z obawami o atak Islamskiego Dżihadu na Izrael z tego terytorium – podaje Associated Press.

Powołując się na świadków, AFP przekazała, że w mieście Gaza słychać było liczne wybuchy. Reuters poinformował, że są ofiary śmiertelne ostrzału.

„Naszym wrogom, w szczególności przywódcom Hamasu i Islamskiego Dżihadu, mówię wprost: 'Wasz czas jest ograniczony. Zagrożenie zostanie usunięte w taki czy inny sposób” – powiedział w piątek po południu minister obrony Izraela Benny Gantz podczas konferencji prasowej w południowym dowództwie wojskowym w Beer-Szebie.

Defense Minister Gantz during a press conference at the IDF's Southern Command HQ: "To our enemies in general and to the leaders of Hamas and Islamic Jihad I say explicitly: Your time is limited. The threat will be removed one way or another." pic.twitter.com/HRSfVUdHDj

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022