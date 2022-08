REKLAMA

– Rosja jest gotowa do rozmów z USA na temat wymiany więźniów, ale tylko w ramach kanału uzgodnionego wcześniej przez prezydentów obu krajów – powiedział w piątek szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

Rosjanie mogą rozmawiać o wymianie więźniów z Amerykanami, ale tylko w ramach kanału dyplomatycznego uzgodnionego wcześniej przez prezydentów obu państw – Joe’go Bidena i Władimira Putina.

REKLAMA

Ławrow: TO problem

Siergiej Ławrow skrytykował Amerykanów za publiczne prowadzenie rozmówi stwierdził, że jest to „problem”. – Jeżeli Amerykanie zdecydują się ponownie na dyplomację publiczną i głośno oświadczą, że podejmą takie a takie kroki, to jest to ich sprawa, a nawet powiedziałbym, że to jest ich problem – stwierdził rosyjski dyplomata.

Rosyjskie MSZ: To koniec ery współpracy z Zachodem

Siergiej Ławrow ogłosił możliwość rozmów z USA niedługo po tym, jak Aleksiej Drobinin, dyrektor ds. planowania polityki zagranicznej w rosyjskim MSZ, zapowiedział koniec ery współpracy z Zachodem.

– Era współpracy z Zachodem się skończyła, czas pozbyć się złudzeń i zrozumieć, że w stosunkach z Europą i Stanami Zjednoczonymi nie będzie powrotu do sytuacji sprzed 24 lutego – powiedział Drobinin, cytowany w środę przez agencję RIA Novosti.

Pisaliśmy o tym: