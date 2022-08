REKLAMA

Ojciec pięciorga dzieci z Kentucky wywołał liczne kontrowersje, pokazując, jak wyprowadza swoje pociechy na spacer na smyczy. 31-letni Jordan Driskell uważa, że to wspaniały pomysł.

31-letni Jordan Driskell z Kentucky to ojciec pięciorga dzieci. Amerykanin postanowił opublikować w mediach społecznościowych filmik, który szybko wywołał lawinę komentarzy. Jak się okazuje, mężczyzna radzi sobie z opieką nad gromadką dzieci w dosyć osobliwy sposób. Na nagraniu widzimy, że dzielny tata prowadzi swoje pociechy na smyczy.

Wielu internautów stwierdziło, że ojciec wyprowadza swoje dzieci na spacer jak psy. „To ludzie, a nie zwierzęta” – zarzuca mu jeden z oburzonych. „Lepiej dmuchać na zimne. Gdybym miała tyle dzieci, zrobiłbym to samo” – przyznaje z kolei inna komentatorka. Należy podkreślić, że oryginalny film obejrzało już ponad 3 miliony osób.

Dzieci to kochają

Jordan Driskell w rozmowie z dziennikarzami wydaje się zadowolony ze swojego innowacyjnego pomysłu. Jak podkreśla, kiedyś używał wózków dziecięcych, ale finalnie uznał, że za dużo z tym zachodu. Gdy odkrył patent ze smyczą, rodzinne spacery stały się o wiele prostsze. Co więcej, jego dzieci wcale nie mają powodów do narzekania.

„Dzieci są bardzo ciekawskie chcą biegać i poznawać świat. Dla własnego spokoju ducha i zdrowia psychicznego używamy smyczy. Pozwala nam ona wyjść z domu bez stresu i robić fajne rzeczy jako rodzina. To było po prostu zbyt nieporęczne, żeby je zabrać ze sobą. Inną rzeczą jest to, że one chcą chodzić, kiedy idziemy w jakieś zatłoczone miejsca. Smycz daje im taką możliwość, a my ciągle mamy nad nimi kontrolę. One to kochają” – przekonuje mężczyzna w wywiadzie dla portalu today.com.