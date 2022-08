REKLAMA

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak i marszałek senior Sejmu RP Antoni Macierewicz starli się w mocnej debacie politycznej.

Na YouTube w ramach telewizji internetowej „Goniec” odbyła się burzliwa debata polityczna, w której udział wzięli poseł Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego (Konfederacja) oraz marszałek senior Sejmu RP Antoni Macierewicz reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość (tzw. Zjednoczona Prawica). Na początku rozmowy politycy poruszyli temat tajemniczej śmierci Andrzeja Leppera, i tu mniej więcej się zgodzili, że trzeba tę sprawę wyjaśnić. Potem szybko przeszli do wątków stricte geopolitycznych, ekonomicznych i społecznych.

Bosak bez braku doświadczenia?

W części dotyczącej geopolityki Antoni Macierewicz stwierdził, że Polska od lat buduje jakieś trójmorze, i że to jest nasz własny układ geopolityczny „oczywiście ze wsparciem Stanów Zjednoczonych”. Zdziwiło to Krzysztofa Bosaka, bo jego zdaniem taki blok nie istnieje. Poza kilkoma spotkaniami nie powstało nic trwałego. Bosak mówił dłużej o sytuacji międzynarodowej i poruszył także temat Chin, co było wodą na młyn dla Antoniego Macierewicza. Polityk PiS zaczął wmawiać posłowi Konfederacji rzeczy, których ten nie powiedział.

„Potencjalne otwieranie się na Chiny, które są stałym, wytrwałym i zdecydowanym sojusznikiem Rosji, są jednolitym układem geopolitycznym, militarnym i gospodarczym z Rosją, jest naprawdę, powiedziałbym, świadectwem braku doświadczenia, proszę mi wybaczyć, geopolitycznego i wiedzy, jak wygląda historia i perspektywa funkcjonowania układu wschodniego, którego fundamentem jest porozumienie rosyjsko-chińskie. W tej sytuacji otwieranie się na Chiny rzeczywiście jest przede wszystkim wynikiem, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę niekompetencji, nieświadomości, jak naprawdę wyglądają zagrożenia (…)” – monologował protekcjonalnym tonem marszałek Antoni Macierewicz.

„Po pierwsze jeżeli chodzi o dominowanie państwa przez relacje gospodarcze, to ja nie postulowałem otwarcia się na Chiny. Otwarcia Polski na Chiny dokonały polskie elity polityczne pokolenia ode mnie starszego. Polska została otworzona na Chiny w aspekcie gospodarczym bardzo szeroko, dużo bardziej szeroko, niż ja kiedykolwiek bym postulował. Uważam, że ze szkodą dla wielu obszarów polskiej gospodarki” – odpowiedział mu poseł Krzysztof Bosak.

Bosak wbił szpilę Macierewiczowi

W części gospodarczej poseł Bosak wyliczał katastrofalne decyzje i posunięcia rządzącej formacji.

„Prezydent Andrzej Duda, z Waszej opcji politycznej, nawet napisał projekt ustawy o kwocie wolnej. Przez wiele lat blokowaliście ten projekt, żeby sięgnąć po hasło kwoty wolnej, dopiero kiedy Wam się grunt zaczął palić pod nogami, kiedy reforma Polskiego Ładu polegająca na podwyżce podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą okazała się jedną wielką kompromitacją (…) Wyjątkowa perfidia, wyjątkowa przewrotność, wyjątkowa szkodliwość rządu PiS-u. Dziwię się, że Pan tego broni” – wygarnął marszałkowi Krzysztof Bosak.

„No więc rzeczywiście, to robi duże wrażenie. Decyzja o tym, że 30 tysięcy złotych jest wolne od podatku, to rzeczywiście katastrofa, totalna, absolutna katastrofa!” – odpowiedział Antoni Macierewicz ironicznym tonem.

„Zrekompensowano to domiarem składki zdrowotnej” – zripostował polityk Ruchu Narodowego.

Bosak i Konfederacja nie mają szans?

„Działanie, które ma doprowadzić do zniszczenia Prawa i Sprawiedliwości, jest działaniem, które zniszczy wszystko to, cały ten dorobek. Dacie otwartą drogę dla powrotu do władzy ludzi, którzy Polskę niszczyli zarówno przed 89 rokiem, jak i po 89 roku. I dlatego apeluję do Pana, żeby, powtarzam jeszcze raz, trafnie wskazując błędy, które przyjmujemy do wiadomości, staramy się je naprawić, zweryfikować, bardzo wiele rzeczy stało się nie tak, zgoda, ale podstawowy kierunek jest taki, jakiego nie było w Polsce nigdy od 89 roku, a tym bardziej od 45 roku. To powinniście, jeżeli naprawdę jesteście formacją polską, jeżeli naprawdę jesteście formacją narodową, to powinniście rozumieć” – wyjaśniał polityk PiS.

„Konfederacja nie zamierza PiS-u niszczyć. PiS sam siebie niszczy swoim sposobem uprawiania polityki. Konfederacja ma zamiar PiS po prostu zastąpić na jak największej możliwej liczbie miejsc w parlamencie” – zripostował poseł Bosak.

„Nie macie żadnych szans!” – odkrzyknął Macierewicz.