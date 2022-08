REKLAMA

Parada Równości w USA zszokowała internautów, ponieważ aktywiści LGBT zaczęli uczyć dzieci tańca na rurze. Wideo podzieliło komentatorów.

Jak podał na Twitterze użytkownik Libs of TikTok, Parada Równości w Harrisburgu w stanie Pensylwania przygotowała m.in. rurę do striptizu, na której aktywiści uczyli dzieci, jak wykonuje się taniec erotyczny. Na ten moment (5 sierpnia) nagranie obejrzało już ponad 750 tysięcy osób.

Filmik został zarejestrowany na wydarzeniu zorganizowanym przez Pride Festival of Central PA, alternatywnie PrideFest of Central PA, czyli organizację non-profit odpowiedzialną za trzydniowe coroczne wydarzenie dumy gejowskiej. Parada Równości odbywa się zawsze w Harrisburgu w Pensylwanii.

Nie da się ukryć, że filmik wywołał ogromne kontrowersje. Wielu internautów wprost wyrażało swoje oburzenie i domagało się zakazania tego typu wydarzeń, które demoralizują dzieci. Jednak pojawiły się również głosy biorące w obronę aktywistów LGBT. „Pole dance to legalna forma cwiczeń. Tak samo striptiz. Doedukujcie się” – zaleciła Ann Lesby, czyli „czarna, neuroróżnorodna, semi-trans, demiseksualna lesbijka, która umawia się z mężczyznami”.

„Gubernator Pensylwanii wystosował list popierający to wydarzenie dumy gejowskiej. Panie Gubernatorze Tom Wolf, czy akceptuje Pan te działania?” – zapytał w osobnym poście użytkownik Libs of TikTok, wywołując do tablicy gubernatora Pensylwanii Toma Wolfa z Partii Demokratycznej.

The Governor of Pennsylvania put out a letter in support of this pride event. @GovernorTomWolf do you condone these actions? pic.twitter.com/XIpxdRAqD4

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) August 4, 2022