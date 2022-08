REKLAMA

Pieniądze pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) wciąż nie trafiły do polskiego rządu i w sumie trudno się łudzić, że to w ogóle nastąpi. Kolejne wymagania i odgórne wytyczne ze strony Komisji Europejskiej stawiają nas pod ścianą. Albo wprowadzimy konkretne reformy, albo możemy pożegnać się z funduszami. Ostatnie słowo ma mieć UE, więc bez pyskowania i słuchać się Brukseli oraz Berlina. To wizja, którą mamy zaakceptować.

Sondaż pokazuje coś niepokojącego

Pojawił się nowy sondaż, który pokazuje nastawienie Polaków do sprzedawania niepodległości w zamian za unijne pieniądze. Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zadała ankietowanym następujące pytanie: „Czy Polska powinna zrezygnować z części suwerenności jeśli to będzie warunek otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach KPO czyli Krajowego Planu Odbudowy?”

„Tak” lub „zdecydowanie tak” odpowiedziało 29 procent badanych Polaków. „Nie” lub „zdecydowanie nie” 46 procent. Natomiast opcję „Trudno powiedzieć” wybrał co czwarty respondent.

Generalnie Polacy opowiadają się za suwerennością kraju, a przynajmniej w deklaracjach. To należy odnotować i docenić. Jednak jeśli prawie 1/3 społeczeństwa jest gotowa zrzec się niepodległości w zamian za korzyści finansowe ze strony Unii Europejskiej, to nie wróży to dobrze naszej przyszłości.