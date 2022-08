REKLAMA

W mediach pojawiły się pogłoski świadczące o tym, że państwowa spółka Elewarr mogła być przygotowywana pod prywatyzację. Co na to wskazuje?

Niedawno państwowy Elewarr ponownie trafił na celownik dziennikarzy w związku z wyborami nowego prezesa spółki. Co prawda duże szanse na stanowisko miał mieć Rafał Mładanowicz, lecz finalnie jego kandydatura została „spalona” za sprawą ujawnienia powiązań z Polskim Stronnictwem Ludowym (a w końcu rząd to Prawo i Sprawiedliwość, prawda?).

REKLAMA

„Niedawne zmiany w zarządzie przedsiębiorstwa wzbudzają wątpliwości wśród komentatorów związanych z branżą rolniczą. Przed laty pojawiały się poważne plany prywatyzacji spółki. Ale czy rzeczywiście zrezygnowano z tych zamiarów? (…) W 2008 roku ówczesny minister rolnictwa Marek Sawicki zaprezentował propozycję prywatyzacji na interesujących warunkach. Czy spółka miała trafić za bezcen w ręce prywatnego inwestora?” – czytamy na portalu etydzien.pl.

Elewarr do prywatyzacji?

Autor artykułu przytoczył wypowiedź Rafała Mładanowicza z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2013 roku. Wówczas mężczyzna pełnił funkcję prezesa Krajowej Federacji Producentów Zbóż. Jak wynika z jego słów, sympatyzował z pomysłem prywatyzacji Elewarru.

„Kolejna moja prośba i wniosek dotyczy tego, żeby Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadziła do spotkania z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prywatyzacji Elewarru. Było spotkanie. Moja Federacja spotykała się z ministrem w listopadzie. Miały ruszyć rozmowy na przełomie stycznia-lutego. W tej chwili mamy już marzec. Przedstawiliśmy jasne stanowisko. Polscy producenci zbóż są zainteresowani sprywatyzowaniem, wzięciem Elewarru w swoje ręce. (…) Był to temat bardzo gorący jeszcze w tamtym roku, a my od lat go poruszamy” – mówił działacz rolniczy.

Jak przekonuje redaktor serwisu, do prywatyzacji Elewarru wystarczyłaby zgoda Zgromadzenia Wspólników Krajowej Grupy Spożywczej, do której od maja tego roku należy spółka. We wspomnianym zgromadzeniu najwięcej głosów posiada Skarb Państwa. Jeśli Elewarr znalazłby się w problemach finansowych, można byłoby wytłumaczyć to działanie potrzebą zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. „Warto monitorować sytuację” – zaleca autor.