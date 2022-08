REKLAMA

Turbiny wiatrowe nie są zbyt lubiane we Francji. Skarżą się rolnicy, rybacy (na wiatrakowe farmy morskie), a także wielu Francuzów, dla których to szpecenie krajobrazów. Pojawili się nawet współcześni Don Kichoci, którzy takie wiatraki wysadzali w powietrze.

Teraz dodatkowych argumentów dostarczyły spektakularne wybuchy i pożary turbin. Turbina wiatrowa zapaliła się w piątek 5 sierpnia w Bourbriac, na południe od miasta Guingamp. Pożar był imponujący i palił się silnik urządzenia.

REKLAMA

Dym był widoczny z daleka. Na miejscu szybko pojawili się strażacy i żandarmi, aby zabezpieczyć otoczenie. Płonące szczątki turbiny spadały na ziemię. Ogień trwał ponad 2 godziny i żandarmeria nawet zwiększyła obwód ochronny.

Wcześniej do upadku olbrzymiego wiatraka doszło w Plemet w Bretanii. Przeciwnicy tego typu instalacji mają teraz argument, że nie są one wcale bezpieczne. Warto dodać, że także we Francji miało miejsce kilka spektakularnych samozapłonów elektrycznych autobusów, które napędziły sporo strachu ich pasażerom.

On nous dit que l'#éolien est fiable et sans dangers. Manifestement ce n'est pas le cas ! Par chance, cette fois, les dégâts ne sont que matériels ! #éoliennes #Plémet pic.twitter.com/aiPlC1fZ1S — Marc Le Fur (@marclefur) June 27, 2020

Après la chute d'une éolienne à #plémet, c'est une éolienne de #Bourbriac qui prend feu. Personne ne pourra désormais nous dire que l'énergie #éolienne est sans danger. #Bretagne https://t.co/LHWedQhNfH — Marc Le Fur (@marclefur) August 6, 2022