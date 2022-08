REKLAMA

Gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w tę niedzielę, to zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica, a próg wyborczy przekroczyłoby pięć ugrupowań – wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

W najnowszym sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl na Zjednoczoną Prawicę wskazało 38 procent badanych. To wzrost poparcia o jeden punkt procentowy w porównaniu do poprzedniego badania.



Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 27 procent respondentów. Ugrupowanie to traci najwięcej, bo aż trzy punkty procentowe poparcia.

Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni, która cieszy się poparciem 10 procent badanych. Poparcie dla tej formacji nie uległo zmianie.

Punkt procentowy zyskuje natomiast Konfederacja, na którą w najnowszym sondażu wskazało 9 procent badanych. Identyczny wzrost poparcia notuje Lewica, która cieszy się poparciem 8 procent respondentów.

Pozostałe uwzględnione w badaniu ugrupowania znalazłyby się poza Sejmem. Na PSL-Koalicję Polską wskazało 3 procent badanych, czyli punkt procentowy mniej niż poprzednio.

Dalej znalazło się Kukiz’15 z poparciem 2 procent respondentów oraz Porozumienie, na które chce głosować 1 procent badanych. Poparcie dla obu formacji nie zmieniło się.