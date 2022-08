REKLAMA

Z portów nad Morzem Czarnym, w Odessie i Czornomorsku wypłynęły w niedzielę cztery statki transportujące prawie 170 tys. ton ukraińskiej produkcji rolnej – przekazał minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow.

Minister poinformował, że chodzi o cztery masowce: Mustafa Necati, Star Helena, Glory i Riva Wind. Zmierzają one do portów we Włoszech, Chinach i Turcji.

REKLAMA

„Stopniowo przejdziemy do działalności na szerszą skalę. Planujemy już w najbliższym czasie zapewnić możliwość obsługi w portach co najmniej stu statków w ciągu miesiąca” – zapowiedział Kubrakow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

O wypłynięciu czterech statków z portów ukraińskich poinformowało również na Twitterze ministerstwo obrony Turcji. Jak głosi komunikat resortu, na pokładzie statków Glory i Riva Wind znajduje się, odpowiednio, ok. 66 tys. i 44 tys. ton kukurydzy. Mustafa Necati transportuje ok. 6 tys. ton oleju słonecznikowego. Star Helena przewozi ok. 45 tys. ton ziaren słonecznika.

Wywóz zbóż z portów Ukrainy został zablokowany z powodu rozpoczętej 24 lutego inwazji rosyjskiej na ten kraj. 22 lipca zawarto porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów. W ramach porozumienia w poniedziałek z Odessy wypłynął pierwszy statek, transportujący 26 tys. ton kukurydzy. Kolejne trzy statki ze zbożem wypłynęły z Czornomorska w piątek. W sobotę zaś do portu na Ukrainie wpłynął pierwszy statek handlowy od początku inwazji.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. Jednym z celów porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy jest złagodzenie globalnego kryzysu żywnościowego i obniżenie cen towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej po 24 lutego w ukraińskich portach utknęło ok. 80 jednostek.