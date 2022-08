REKLAMA

Amnesty International opublikowała raport dotyczący wojny na Ukrainie. Wynika z niego, że Rosjanie stosują niehumanitarne taktyki walki, ale Ukraińcy również, gdyż rozmieszczają sprzęt i uzbrojenie w szkołach, szpitalach oraz w dzielnicach mieszkalnych, a także przeprowadzając ataki z terenów gęsto zaludnionych. Teraz organizacja jest atakowana za uprawianie „prorosyjskiej propagandy”.

Czwartkowe sprawozdanie Amnesty International, w którym skrytykowano ukraińskie wojsko za „narażanie cywilów na ryzyko oraz łamanie prawa konfliktów zbrojnych poprzez działania na zaludnionych obszarach” wywołało ogromny rezonans wśród opinii publicznej i elit politycznych.

– Okupanci niejednokrotnie świadomie uderzali z artylerii i moździerzy w kolejki ludzi, w autobusy ewakuacyjne, przystanki transportu publicznego. Rosyjska armia nie powstrzymywała się nawet przed atakami na miejsca pamięci ofiar Holokaustu, na cmentarze, obóz z jeńcami wojennymi w Ołeniwce. I z jakiegoś powodu nie ma raportów na ten temat – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Taka amoralna wybiórczość – podsumował

Oksana Pokalczuk ogłosiła swoją rezygnację po raporcie organizacji pozarządowej Amnesty International, który oskarżył ukraińskie siły zbrojne o narażanie ludności cywilnej na niebezpieczeństwo przez jej wykorzystywanie do maskowania.

Organizacja Amnesty International wyraziła w niedzielę ubolewanie z powodu „wzburzenia i złości” wywołanych jej raportem, w którym zarzuciła wojskom ukraińskim narażanie ludności cywilnej. Raport wywołał oburzenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

„Amnesty International głęboko ubolewa z powodu wzburzenia i złości, które spowodował nasz komunikat prasowy o taktyce bojowej armii ukraińskiej” – napisała organizacja w mailu do agencji Reutera.

„Priorytetem AI w tym i każdym innym konflikcie jest zapewnienie ochrony cywilom. Był to jedyny cel naszego ostatniego raportu. Choć w pełni podtrzymujemy nasze tezy, to ubolewamy z powodu wywołanego nimi bólu” – oznajmia AI.

