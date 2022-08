REKLAMA

Śmierć członka rodziny to ogromna tragedia. Podwójna, jeśli dana osoba zostawiła po sobie niespłacony kredyt. Kto dziedziczy zobowiązania kredytowe po zmarłym? Czy istnieją sposoby, by nie spłacać kredytu?

Słowo „spadek” zazwyczaj nie kojarzy się nam negatywnie. Oczyma wyobraźni widzimy fortunę, którą zostawił po sobie zmarły członek rodziny. Rzeczywistość ma jednak niewiele wspólnego z wyobrażeniami i często okazuje się, że jedyne, co zostawia po sobie np. zmarły rodzic, to kredyt.

Śmierć kredytobiorcy. Kto spłaca kredyt po śmierci członka rodziny?

Jak wygląda spłata kredytu po śmierci rodzica? Jest to zależne od wielu kwestii. Po pierwsze od tego, czy zmarły kredytobiorca był w sformalizowanym związku małżeńskim. Jeśli tak, to jego długi dziedziczy małżonek. Jeśli nie, to kredyt dziedziczą dzieci, które ukończyły 18. rok życia. Istnieją jednak wyjątki – jeśli np. taka sytuacja została wcześniej uregulowana umową kredytową albo testamentem.

Śmierć kredytobiorcy. Spłata kredytu po zmarłym. Formalności

W przypadku odziedziczenia kredyt po zmarłym rodzicu, należy dopełnić szeregu formalności. Są one związane z przepisaniem długu na nowego spłacającego.

Konieczna w tej sytuacji będzie wizyta w banku, w którym zmarły rodzic był zadłużony i przedstawienie tych dokumentów:

postanowienie sądu o przekazaniu spadku – koniecznie musi być to oryginał. Koszt takiego dokumentu to 100 złotych.

– koniecznie musi być to oryginał. Koszt takiego dokumentu to 100 złotych. formularz bankowy – ten dokument powinien być dostępny na stronie banku oraz bezpośrednio w placówce

– ten dokument powinien być dostępny na stronie banku oraz bezpośrednio w placówce wniosek o zmianę rachunku bankowego – raty pobierane były dotychczas z konta zmarłego. Teraz należy je przepisać na własne konto.

– raty pobierane były dotychczas z konta zmarłego. Teraz należy je przepisać na własne konto. dowód osobisty – to dokument niezbędny do potwierdzenia swojej tożsamości w banku.

Śmierć kredytobiorcy. Sposoby, by nie spłacać kredytu

Czy da się uniknąć spłacanie długu po zmarłym członku rodziny? Tak, są na to sposoby. Najlepiej, by kredytobiorca zatroszczył się o to jeszcze za życia i np. ubezpieczył kredyt. Jeśli to uczyni, to polisa pokryje całość lub część zadłużenia.

Wówczas po śmierci kredytobiorcy nie musimy nic robić, bo to banku zwróci się do ubezpieczyciela, by ten wypłacił pieniądze z polisy.

Istnieją również sytuacje, w których bank godzi się na umorzenie długu, jeśli osoba, która odziedziczyła kredyt o to zawnioskuje.

Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy:

spłata miesięcznej raty przekracza możliwości finansowe

osoba, która odziedziczyła dług nie ma możliwości podjęcia pracy

osoba, która odziedziczyła dług cierpi na chorobę, która generuje wysokie koszty

nastąpiła śmierć małżonka, co obniżyło dochody danej osoby

w wyniku katastrofy przepadł cały majątek danej osoby.

Pojawić może się wiele innych sytuacji, które mogą sprawić, że nie będziemy w stanie spłacić długu zmarłego członka rodziny. Warto wówczas spróbować zawnioskować o umorzenie kredytu.