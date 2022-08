REKLAMA

W Wałbrzychu i okolicach znów funkcjonują biedaszyby. W latach 90. mieszkańcy, po likwidacji zakładów pracy i kopalń, nie mając innego wyboru z narażeniem życia wydobywali węgiel nielegalnie. Teraz, po wielu latach przerwy, Polacy znów sięgają po dramatyczne rozwiązania.

Rosnące ceny węgla i problemy z jego dostępnością powodują, że w Wałbrzychu i jego okolicach znów zaczęły funkcjonować biedaszyby. Według służb zjawisko to nie jest jednak rozpowszechnione na taką skalę, jak w latach 90. XX w.

– My ze swojej strony staramy się w zarodku likwidować te biedaszyby. W tym roku zasypaliśmy cztery wyrobiska. Jest to naprawdę niedużo, mając na uwadze to, co było w latach poprzednich – mówił w rozmowie z Polsat News Kazimierz Nowak ze straży miejskiej w Wałbrzychu.

Jak dodał, jeśli kolejne wyrobiska będą się pojawiały, „jedynym skutecznym działaniem jest niezwłoczne zasypywanie i likwidowanie” ich. – Zrobimy wszystko, żeby ta aktywność nie rozwinęła się – deklarował.

Jak nieoficjalnie ustaliła dziennikarka stacji Katarzyna Janke, za 50 kg węgla gorszej jakości z biedaszybów trzeba zapłacić 25 zł. Lepszy kosztuje 30 zł. Daje to odpowiednio 500 i 600 zł za tonę, czyli zaledwie ułamek ceny, jaką trzeba zapłacić na składzie.

Wałbrzyski magistrat zapowiada wzmożone kontrole w związku z tym, że w obecnych warunkach problem wydobycia węgla z biedaszybów może narastać. – Trudno powiedzieć jak będzie wyglądała jesień. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza, sytuacja makroekonomiczna. My jesteśmy gotowi – stwierdził Edward Szewczak z urzędu miejskiego w Wałbrzychu.

Jak dodał, miasto wzmocniło patrole straży miejskiej, wraz z policją. Ponadto nawiązano ścisłą współpracę z Lasami Państwowymi.

– Trzeba pamiętać że nielegalne wydobycie węgla nie było tylko na terenach miejskich, ale to też lasy, tereny prywatne, okoliczne gminy, bo Wałbrzych jest specyficznie położony – zaznaczył.