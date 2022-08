REKLAMA

Gubernator Teksasu Greg Abbott postanowił potrollować lewaków. W tym celu wysłał autobus z imigrantami do postępowego Nowego Jorku.

Chyba obecny gubernator Teksasu Greg Abbott nie przejmuje się zbytnio atakami lewicowo-liberalnych mediów. Stawia na swoim i kontynuuje własną politykę w interesie mieszkańców stanu. Teraz w ramach kolejnej akcji wysłał do postępowego Nowego Jorku autobus z imigrantami starającymi się o azyl w USA. Republikański polityk stwierdził nawet, że „testuje zaangażowanie miasta, które nazywane jest sanktuarium dla tych przybyszów”.

Gubernator Teksasu trolluje lewaków

Na dworcu autobusowym na Manhattanie przybyszów powitał burmistrz Nowego Jorku Eric Adams. W swoim wpisie na Twitterze oskarżył republikańskiego gubernatora Teksasu o wykorzystywanie imigrantów w politycznej rozgrywce i podburzanie wśród Amerykanów nastrojów antyimigracyjnych. „Stwierdzamy, że niektóre z rodzin w autobusie, chciały udać się do innych miejsc i nie pozwolono im na to. Zostali zmuszeni do wejścia do autobusu” – żalił się burmistrz w rozmowie z telewizją CBS.

„Burmistrz Nowego Jorku mówi, że to »przerażające«.(…) Przerażająca jest polityka Bidena, polegająca na wpuszczeniu ok. 2 mln nielegalnych imigrantów” – odciął się gubernator Teksasu Greg Abbott na Twitterze.

.@GregAbbott_TX used innocent people as political pawns to manufacture a crisis. New Yorkers are stepping up to fix it — that’s our city’s values. But we need the federal government’s help — money, technical assistance and more. pic.twitter.com/cOdXrULpcC — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) August 7, 2022

New York City mayor says this is "horrific." Did he say it was "horrific" when Biden flew plane loads into New York? Nope! Horrific is Biden's policy of letting in ~ 2 million illegal immigrants. The NY mayor has no idea how horrific it really is.https://t.co/hZFkYVbKP2 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 8, 2022