Guy Maurice Marie Louise Verhofstadt, były premier Belgii, a obecnie ważny europoseł, grozi szefowej KE Ursuli van der Leyen, że ta jeśli odblokuje pieniądze dla Polski, to straci stanowisko.

Parlamentarzyści z Brukseli prześcigają się w wygadywaniu głupot. Belg należy tu do czołówki pleciug. Przypomnijmy, że ten flamandzki „liberał i demokrata” w przeszłości zasłynął m.in. nazwaniem uczestników Marszu Niepodległości „faszystami”.

Teraz zdenerwował go ostatni wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, któremu nagle spadły łuski z oczu, co intencji UE. „Dalej nie możemy się cofnąć” – mówił wicepremier.

Verhofstadt zareagował i napisał, że „nikt w Europie nie chce zniewalać dumnych Polaków… chyba że sam Kaczyński, nieustannie podważając rządy prawa i zasady demokratyczne w Polsce… kopiując Rosję Putina!”. Typowa śpiewka eurokraty, który uważa, że jednym komplementem można osłodzić wiadro oszczerczych pomyj.

Dalej Belg zabawił się w kalambury: „Kaczyński chce się pozbyć Von der Leyen, jeśli nie zapłaci… My w Parlamencie Europejskim chcemy się jej pozbyć, jeśli zapłaci… Stawką jest dusza Europy”

Chyba wszystko jasne. Forsy z KPO nie będzie, premier Morawiecki, który uwierzył w tym temacie KE i Brukseli powinien udać się do jakiejś Canossy, a obrońca, chyba niemytej „duszy Europy”, Verhofstadt chyba do psychiatryka…

Kaczyński want to get rid of @vonderleyen if she doesn’t pay…

We in the European Parliament want to get rid of her if she pays…

The soul of Europe at stake ! pic.twitter.com/H4IJPr5TFQ

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) August 8, 2022