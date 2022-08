REKLAMA

Dr Sławomir Mentzen na Facebooku wyjaśnił, skąd wzięła się w Polsce inflacja. Przypomniał także słowa Jarosława Kaczyńskiego, który za wzór stawiał Turcję, borykającą się obecnie z ogromnym kryzysem.

„Od miesięcy obserwujemy przerzucanie się przez PiS i PO winą za inflację. W jednym ze swoich ostatnich wystąpień Mateusz Morawiecki powiedział, że Tusk zmierza do tego, żeby inflacja w Polsce była jak w Turcji i wynosiła 80%, na co PiS nie pozwoli, bo takich rad słuchać nie będzie” – przypomniał Menzten.

„Wyszło zabawnie, bo to Jarosław Kaczyński powiedział, że «Trzeba czynić wszystko, by Polska była tym, czym jest dziś Turcja. O niej mówi się, że to poważne państwo»” – dodał.

„Podobnie pozytywnie o Turcji wypowiadał się członek Rady Polityki Pieniężnej z nadania PiS, Eryk Łon: «Dynamiczne, nacechowane bardzo wysokim poziomem dumy narodowej wypowiedzi prezydenta R. T. Erdogana przyczyniły się do ukształtowania się kursu liry tureckiej na poziomie korzystnym dla tureckiego eksportu oraz tureckiej turystyki». Nie wiem, czy polska gospodarka zniosłaby to, gdyby złoty miał aż tak korzystny kurs jak turecka lira” – skwitował.

Mentzen ocenił również, że propaganda uprawiana przez premiera rządu warszawskiego Mateusza Morawieckiego to „przekaz dla idiotów”. Polityk Konfederacji wyjaśnił, jakie przyczyny spowodowały w Polsce inflację.

„Przyczyny są wewnętrzne i zewnętrzne. Wysokie ceny surowców przyszły do nas z zagranicy i nikt w Polsce nie miał na to wpływu. Ani Tusk, ani Morawiecki. Ale za przyczyny wewnętrzne, to już odpowiedzialność ponosi nasz rząd. Wprowadzanie kolejnych zasiłków, zadłużanie się, zaniżanie stopy procentowej, zamknięcie gospodarki i zalanie rynku pustym pieniądzem jest zasługą PiS. Ale Platforma nie ma prawa twierdzić, że gdyby to oni rządzili, to wyszłoby lepiej” – podkreślił.

Przypomniał, że to PO jako pierwsza zgłosiła pomysł 500+ na pierwsze dziecko. Podobnie było z 13. emeryturą – a potem ten pomysł podchwycił PiS, rozbudowując go i wprowadzając w życie – jak zaznaczył Mentzen – „oczywiście przy poparciu Platformy”.

Mentzen przypomniał również, że wprowadzenie lockdownów popierał zarówno PiS, jak i PO. „Platforma nawet bardziej. Obie partie poparły specustawę wirusową, która od ponad dwóch lat daje prawo premierowi do niczym nieograniczonego niszczenia naszej gospodarki” – wskazał.

„Większość naszych problemów gospodarczych wynika z działań PiSu, które Platforma popierała. Nie ma węgla, bo Morawiecki domagał się wprowadzenia embargo na ruski węgiel. Czyli zrobił dokładnie to, czego domagał się też Donald Tusk. Obie strony zgadzają się nawet w detalach takich jak bon turystyczny, a ostatnio senatorowie PiS i PO zgodnie uznali, że te 3000 zł dodatku na węgiel należy wypłacić każdemu, nawet jak nie kupuje węgla. A z czego finansowany jest dodatek węglowy? Z funduszu przeciwdziałania wirusowi. A skąd pieniądze ma ten fundusz? Z drukarki Glapińskiego” – wyjaśnił.