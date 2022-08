REKLAMA

Od 14 kwietnia, gdy brytyjski rząd ogłosił plan deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy – który jeszcze nie został wdrożony – przez kanał La Manche przepłynęło co najmniej 13 016 osób – podało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

W samym tylko pierwszym tygodniu sierpnia do Wielkiej Brytanii przedostało się tą drogą 1885 nielegalnych imigrantów, czyli 61 proc. liczby, którą odnotowano przez cały sierpień zeszłego roku.

To oznacza, że od początku roku przez kanał La Manche przepłynęły lub zostały wyłowione na jego wodach już 18 284 osoby. Dla porównania – w całym 2021 r. było to 28 526 osób, w 2020 r. – 8466, w 2019 r. – 1843, a w 2018 r. – zaledwie 199.

Jednym ze sposobów zatrzymania narastającej fali miała być umowa z Rwandą, zgodnie z którą do tego kraju będą mogli być wysyłani nielegalni imigranci próbujący przedostać się do Wielkiej Brytanii, a jeśli mają oni podstawy do otrzymania azylu, dostaną go, ale w Rwandzie. Jak przekonywał brytyjski rząd, będzie to zniechęcać imigrantów i pomoże rozbić model biznesowy gangów, które zajmują się ich przerzutem.

Jednak zaplanowany na czerwiec lot z pierwszą grupą osób nie odbył się po interwencjach prawników, w tym z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Tym niemniej oboje kandydatów na nowego premiera, minister spraw zagranicznych Liz Truss i były minister finansów Rishi Sunak, obiecuje, że zrobią wszystko, co możliwe, by plan deportacji był realizowany.

To, że może to zniechęcać potencjalnych migrantów, potwierdzili przemytnicy w Iraku, z którymi rozmawiała stacja Sky News. – Ludzie bali się, że pojadą do Wielkiej Brytanii i zostaną deportowani do Rwandy, ale myślę, że ta decyzja jest na razie wstrzymana, więc migracja zaczęła się od nowa. Jeśli jednak polityka wobec Rwandy zostanie zastosowana, to myślę, że ludzie zrezygnują z podróży do Wielkiej Brytanii i zamiast tego pojadą do Europy – powiedział jeden z przemytników.

Tymczasem, jak podała stacja GB News, francuska policja, która jak w przeszłości pokazywały brytyjskie media, wielokrotnie biernie się przyglądała migrantom wsiadającym na łodzie, w sobotę wieczorem dokonała interwencji w miejscowości Gravelines. Gdy migranci biegli plażą niosąc ponton, policja podjechała i przecięła go nożem, a następnie zniszczyła silnik.