54-letnia Polka utonęła w sobotę w jeziorze Iseo w północnych Włoszech. Informację podał portal bergamonews.it.

54-latka z Polski mieszkała we Włoszech – wraz z mężem i szwagrem – od 2004 roku. Według informacji podawanych przez portal bergamonews.it kobieta mieszkała w miejscowości Cene, ale sobotnie popołudnie na plaży w okolicy miejscowości Gre.

Polce towarzyszyli mąż i szwagier. Gdy mąż kobiety poszedł do sklepu, by kupić ryby, kobieta poszła do jeziora, by się schłodzić.

54-latka zanurzyła się w wodzie i przez pewien czas nie wypływała na powierzchnię. Na miejsce wezwano ratowników. Karetka pogotowia, helikopter, strażacy oraz nurkowie przybyli ok. 15.45.

Niestety – kobieta utonęła. Ciało Polski znaleziono 10 metrów od brzegu na głębokości 6 metrów. Okoliczności tragedii będą teraz wyjaśniały odpowiednie służby.