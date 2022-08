REKLAMA

Seria potężnych eksplozji wstrząsnęła centralnym Krymem we wtorek 9 sierpnia po południu. Prawdopodobnie wyleciały w powietrze składy roni w rosyjskiej bazie lotniczej.

Potężny huk, kule ognia a potem rosnące w niego „grzyby” wstrząsnęły Krymem. Ukraińcy oficjalnie nie potwierdzili, że to ich robota, ale nieoficjalnie wysocy urzędnicy ukraińscy przyznają się do akcji. Czy był to atak rakietowy czy akcja dywersyjna – na razie nie wiadomo.

REKLAMA

#Ukraine 🇺🇦: massive plumes of smoke are visible from the beach in #Crimea pic.twitter.com/XBDPywUOOE

Wybuchy miały miejsce w rosyjskiej bazie lotniczej Nowofierdorowka. Wg niepotwierdzonych informacji wyleciały w powietrze przede wszystkim dwa składy broni. Mówi się nawet o kilkunastu eksplozjach.

Eksplozje widać i słychać było z wielu kilometrów, co spowodowało, że rosyjscy turyści wypoczywający na krymskich plażach pospiesznie zebrali swoje manatki i zakończyli plażowanie. Wiele osób postanowiło w ogóle opuścić Krym i pojawiły się korki.

There was a huge traffic jam at the exit from the Crimea.

Motorists report a traffic jam that begins long before the Crimean bridge. pic.twitter.com/g387F1ztMG

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 9, 2022