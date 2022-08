REKLAMA

Trudno ocenić, ile zamawianych w UE szczepionek na Covid-19 się zmarnowało. Bruksela brnie jednak w nowe zamówienia. Stanowią one część ogólnego zamówienia na 460 milionów dawek, które Komisja złożyła firmie Moderna w imieniu 27 krajów od początku pandemii.

Komisja Europejska zarezerwowała w amerykańskiej firmie Moderna 15 milionów dodatkowych dawek, ale już podobno nowej wersji szczepionki anty-Covid, zmodyfikowanej w szczególności wobec wariantu Omicron.

Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła w połowie czerwca, że rozpoczęła badania tej nowej wersji, mającej na celu zwalczanie zarówno oryginalnego szczepu SARS CoV-2, jak i wariantu Omicron, w tym sub-wariantów, które podobno doprowadziły ostatnio do wzrostu liczby infekcji.

Komisja Europejska zrobiła tylko zastrzeżenie, że ocena EMA ma wypaść pozytywnie i zamówione obecnie dawki będą mogły być przeznaczone do szczepień jesienią i zimą.

Bruksela poinformowała 9 sierpnia, że porozumiała się z Moderną w sprawie ponownej korekty harmonogramu, tym razem poprzez przesunięcie na wrzesień oraz na jesień i zimę dostaw dawek, których dostarczenie pierwotnie zaplanowano jeszcze latem.

Ma to na celu „lepiej odpowiedzieć na potrzeby państw członkowskich”, kiedy to „prawdopodobnie będą one potrzebowały dodatkowych zapasów na potrzeby swoich krajowych kampanii szczepionkowych”. Biznes się kręci nadal…