Służby sanitarno-epidemiologiczne potwierdziły zakażenie małpią ospą dwóch pacjentów z Warmii i Mazur – poinformowała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Dodano, że kolejne trzy osoby czekają pod obserwacją na wyniki badań.

„Pacjenci to głównie młodzi mężczyźni z Olsztyna oraz powiatów olsztyńskiego i iławskiego. Osoby z kontaktu z chorymi zostały poddane trzytygodniowej kwarantannie” – podała w komunikacie Warmińsko-Mazurska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie. Potwierdzone przypadki są pierwszymi odnotowanymi w regionie.

W Polsce dotąd potwierdzonych zostało około 200 przypadków zakażenia małpią ospą.

Ospa małpia to choroba odzwierzęca. Wywołuje ją wirus ospy małpiej (MPXV) należący do rodzaju Orthopoxvirus. Do zakażeń dochodzi przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami przez ich krew lub płyny ustrojowe (głównie są to: wiewiórki, króliki, ale również zakażone myszy, szczury), albo w wyniku pogryzienia przez zakażone zwierzę.

Choroba przenosi się z człowieka na człowieka przez bliskie kontakty, w tym kontakty intymne. Do zakażeń dochodzi drogą kropelkową lub z krwią i wydzielinami w czasie bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, przez śluzówki.

Do najczęstszych objawów ospy małpiej zalicza się wysoka gorączkę (39-40 stopni), powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie, osłabienie, bóle głowy, pleców, zmiany skórne, wysypkę.

Na zachodzie Europy największe ogniska małpiej ospy dotyczyły mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.