REKLAMA

Sieć Domino’s Pizza wycofuje się z Włoch po siedmiu latach inwestowania. Poinformowała o tym we wtorek 9 sierpnia agencja Bloomberg. Kraj tradycyjnej pizzy nie docenił „amerykańskiej wersji” swojego przysmaku.

Domino’s Pizza jest obecna w wielu krajach europejskich, ale inwazja na Włochy i poniesiona tam porażka jest niewątpliwie prestiżowa. Swoją drogą, rzeczywiście wyroby tej sieci do „górnej półki” wyrobów tego typu nie należały, chociaż smak to podobno rzecz niedyskutowalnego gustu…

REKLAMA

Spółka Domino’s Pizza powstała w 1960 roku. Ma siedzibę w Ann Arbor, w stanie Michigan i jest drugą (po Pizza Hut) pod względem wielkości sprzedaży siecią pizzerii w USA. Ponad 3000 punktów sprzedaży znajduje się poza granicami tego kraju. Spółka jest notowana na giełdzie NYSE.

Sieć jest obecna także w Polsce, gdzie jej restauracje działają pod nazwą „Dominium by Domino’s”. Włochów jednak nie podbili…

Domino’s Pizza początkowo miała na celu otwarcie do 880 punktów sprzedaży we Włoszech. Konkurencja ze strony lokalnych restauracji okazała się zbyt silna. W dodatku „nie-sieciowe” lokale też szybko przyswoiły sobie dostarczanie swoich wyrobów do domów klientów.

Lokalne amerykańskiej sieci znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Na początku tego roku otrzymały ochronę od roszczeń wierzycieli, co często poprzedza upadłość, a teraz ostatecznie zdecydowały się zamknąć drzwi swoich lokali.