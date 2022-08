REKLAMA

„To, że istniejecie, jest naszym niedociągnięciem” – napisał do Estończyków Dmitrij Miedwiediew – były prezydent Rosji.

Niedawno premier Estonii zaapelowała do krajów Europy, by te „przestały wydawać wizy turystyczne Rosjanom”. Po tym apelu Finlandia zapowiedziała ograniczenia dla Rosja.

Miedwiediew pisze do Estończyków

Byłego rosyjskiego prezydenta rozwścieczyły działania Estonii. W swoich mediach społecznościowych dodał wpis, w którym porównuje estońskie władze do nazistów.

„W ślad za ukraińskim klaunem, estońska pani napisała kolejne nazistowskie bzdury wymierzone w obywateli rosyjskich: »Odwiedzanie Europy to przywilej, a nie prawo człowieka«. Aż chce się jej przypomnieć inne powiedzenie: »To, że istniejesz nie jest twoją zasługą, ale naszym niedociągnięciem«”- napisał Dmitrij Miedwiediew.

Używając potocznego powiedzenia, którego rosyjscy rodzice używają czasem, gdy zwracają się do swoich dzieci, Miedwiediew nawiązuje do faktu, że do 1991 roku Estonia była częścią ZSRR. Tak więc „istnienie” tego państwa rzeczywiście wynika z błędów, które popełniła Moskwa.