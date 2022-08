REKLAMA

Wystrzelony przez Rosję satelita irański ma oficjalnie „monitorować granice kraju", przynosić dane pozwalające na poprawę wydajności rolnictwa, kontrolowanie zasobów wodnych i klęsk żywiołowych. Takie cele opisuje przynajmniej Irańska Agencja Kosmiczna.

Rosja wystrzeliła irańskiego satelitę obserwacyjnego z kosmodromu w Kazachstanu we wtorek 9 sierpnia. Zachód jednak obawia się, że Moskwa wykorzysta go do wsparcia swojej ofensywy na Ukrainie, czemu Teheran oficjalnie zaprzecza.



Satelita teledetekcyjny Khayyam został wyniesiony na orbitę za pomocą rakiety Sojuz z rosyjskiego kosmodromu Bajkonur o 7:52 rano. Wystrzelenie było transmitowane na żywo przez rosyjską agencję kosmiczną Roscosmos.

Satelita został nazwany na cześć perskiego poety i uczonego Omara Khayyama (1048-1131). Ma to być kolejny przykład rozwoju relacji irańsko-rosyjskich. Obydwa kraje są obecnie objęte zachodnim embargiem. Szef Roskosmosu Jurij Borysow zapowiedział, że to „ważny krok w dwustronnej współpracy rosyjsko-irańskiej do nowych i większych projektów”.

Ze swojej strony irański minister telekomunikacji Issa Zarepour chwalił „historyczne” wydarzenie i „punkt zwrotny nowej współpracy w dziedzinie kosmosu między dwoma krajami”. W Waszyngtonie irański program kosmiczny jest oceniany jako program bardziej wojskowy, niż komercyjny.

Dodatkowo amerykański dziennik „The Washington Post” doniósł, że Rosja także „planuje wykorzystywać tego satelitę przez kilka miesięcy”, zanim przekaże kontrolę Iranowi i ma to mieć związek z jej działaniami na Ukrainie.

Teheran twierdzi, że wszystkie działania „związane z obsługą tego satelity będą od pierwszego dnia kontrolowane przez ekspertów z irańskiego Ministerstwa Komunikacji”. Dodano, że „żaden kraj trzeci nie ma dostępu do danych” przesłanych przez satelitę za pomocą „algorytmu szyfrowania”.

Wystrzelenie satelity ma miejsce trzy tygodnie po wizycie prezydenta Rosji Władimira Putina w Iranie, gdzie spotykał się ze swoim odpowiednikiem Ebrahimem Raisi i Najwyższym Przywódcą ajatollahem Alim Chameneim. Ten ostatni dał zielone światło do wzmocnienia „długoterminowej współpracy” z Rosją.

Khayyam was name of the renowned Iranian polymath and poet #Iran

Now this 600 kg satellite is named after him. It was launched to space today morning with the help of Russia pic.twitter.com/5o6upUK2Gp

— Soureh 2 🇮🇷🇵🇸 (@Soureh_design2) August 9, 2022