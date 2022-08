REKLAMA

Niedaleko białoruskiego lotniska wojskowego Ziabrauka słychać było wybuchy, którym towarzyszyć miały błyski – donoszą białoruskie niezależne media. Aeroport leżący niedaleko miasta Homel, znajduje się pod kontrolą Rosjan.

Informacje o wybuchach podali m.in. portal Biełaruski Hajun, którego twórca zajmuje się śledzeniem ruchów wojsk i sprzętu armii rosyjskiej na Białorusi oraz Franak Wiaczorka – doradca kandydatki na prezydent Białorusi Swiatłany Cichanouskiej.

„Na razie nie ma potwierdzenia, czy wybuchy te mają związek z ćwiczeniami wojskowymi armii rosyjskiej i białoruskiej na terytorium Białorusi. Lotnisko Ziabrauka jest wykorzystywane przez lotnictwo rosyjskie w wojnie z Ukrainą” – napisał Wiaczorka.

So far, there is no confirmation if these explosions are connected to any military drills conducted by the Russian and Belarus armies on Belarus territory. Ziabrauka airfield is used by Russian aviation in the war against Ukraine.

