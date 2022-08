REKLAMA

– Uroczyste otwarcie Baltic Pipe już we wrześniu zostało zapowiedziane przez rząd, jako wielki sukces. Problem polega na tym, że na ten moment nie wiadomo, czy i jak gaz popłynie – powiedział Karol Pęczek z partii KORWiN podczas konferencji prasowej Konfederacji. Poseł Konfederacji z Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak poinformował, że Polska nie ma podpisanych umów na ponad połowę przepustowości tego gazociągu.

– Koszt tej inwestycji to niebagatelna kwota 2,2 miliarda euro. Niestety mamy problemy związane z brakiem zakontraktowania większości gazu – kontynuował dalej korwinista.

REKLAMA

Pęczek przypomina, że „10 miliardów metrów sześciennych gazu dostarczanego przez Gazprom – taką ilość gazu trzeba było zastąpić przez gaz z innych złóż”.

Tymczasem obecnie to zapotrzebowanie – jak mówi korwinista – zostało zapełnione w „mniej niż połowie”. – Tylko 4,5 miliarda metrów sześciennych gazu zostało zakontraktowane. […] cały czas brakuje ponad połowy – tych 5,5 miliarda metrów sześciennych – mówi Pęczek.

Sasin obiecywał, że Baltic Pipe będzie zapełniony

Polityk partii KORWiN przypomniał, że wicepremier Jacek Sasin „zapowiadał, że Baltic Pipe będzie zapełniony”. – Oficjalne zakończenie prac ma nastąpić 29 września. Niestety wciąż nie wiadomo, ile gazu popłynie do Polski tym gazociągiem i kiedy to się stanie – mówi dalej Pęczek.

Krzysztof Bosak zastanawia się, czy „w tej sprawie [PiS] także spróbuje zwalać winę na poprzedników”. – Chyba będzie to wyjątkowo trudne, bowiem to właśnie ministrowie Sasin, były minister Naimski i nominowani przez rząd PiS-u szefowie właśnie koncernu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odpowiadają za to, żeby te dostawy gazu były zapewnione – powiedział poseł.

Ten gazociąg nie prowadzi do złóż

Bosak stwierdził, że „trzeba uczciwie powiedzieć Polakom, że problemem w tym przypadku jest nie tylko niezakontraktowanie ponad połowy przepustowości tego gazociągu”. – Problemem jest także to, że ten gazociąg nie prowadzi bezpośrednio do złóż. On prowadzi do połączenia norwesko-niemieckiego – przypomina prawicowy polityk.

PiS od 20 lat opowiadał o gazowym uniezależnianiu Polski od Rosji. Okazuje się jednak, że przez 7 lat nie zawarł umów na surowiec do gazociągu, który ma ruszyć za dwa miesiące! Brakuje kontraktów na 5,5 mld m3 z 10 mld przepustowości. Nasza konferencja prasowa w tej sprawie: https://t.co/GA642XOA8K — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) August 11, 2022

Cała konferencja:

Rząd nie podpisał umów na większość dostaw gazu z Baltic Pipe! https://t.co/bcF5h4MoVb — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) August 11, 2022