Kryzys lekowy w Polsce wciąż się utrzymuje – w aptekach wciąż brakuje części medykamentów. I choć ich lista jest nieco krótsza niż w czerwcu, to jednak wnioski z sierpniowego raportu GdziePoLek nie napawają optymizmem. Doszło bowiem wiele nowych pozycji, które jeszcze niedawno były dostępne w sprzedaży.

W Polsce od kilku lat głośno jest o problemach z dostępnością niektórych leków w aptekach. Problem ten dotyka jednak nie tylko naszego kraju. W ostatnim czasie mówiła o nim także Europejska Agencja Leków (EMA), proponując m.in. ścisłą współpracę władz, rynku farmaceutycznego i pacjentów.

Problemu nie widzi natomiast pandemiczny resort zdrowia, mimo że co dwa miesiące minister zdrowia ma obowiązek publikowania listy produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności w Polsce.

W lipcu znalazło się na niej 215 pozycji, a wśród nich popularne leki m.in. na nadciśnienie, cukrzycę, depresję oraz astmę. Resort zdrowia zapewniał jednak, że nie jest to lista niedoborów, a tylko lista „antywywozowa” – profilaktyczna, by zapobiegać niedoborom.

Według farmaceutów na ministerialną listę leków trafiają jednak tylko te, których nie ma w co najmniej 5 proc. aptek. Resort zdrowia zaś utrzymuje, że takiego wymogu nie ma.

Z raportu popularnej wyszukiwarki GdziePoLek wynika jednak, że liczba brakujących leków wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Jak podkreślają autorzy raportu, mimo że lista jest krótsza niż w czerwcu (obecnie 37 – w czerwcu 39), nie oznacza to, że niektóre pozycje wróciły do sprzedaży. Przyczyną jest to, że producenci podjęli decyzje o całkowitym zakończeniu dystrybucji w Polsce niektórych leków. „Niepokojący jest spadek dostępności kolejnych marek metformin, podstawowych leków przy leczeniu cukrzycy” – alarmują autorzy raportu.

Z listy usunięto także te leki, których produkcja lub dystrybucja w Polsce została zakończona i nie mają one zamienników.

Jak podkreślają, wśród kluczowych leków, których brakuje w polskich aptekach, są m.in. antybiotyki dla dzieci, nowoczesne leki stosowane w terapii cukrzycy – Ozempic, Trulicity, Victoza – oraz redukcji masy ciała – Saxenda. Brakuje też stosowanych w hormonalnej terapii zastępczej produktów marki Systen. Nie ma także leków przeciwdepresyjnych z bupropionem (Welbox i Wellbutrin XR) oraz środków z przeciwpsychotycznym chlorprotiksenem.

Niestety, jak pokazuje wykres trendu, liczba deficytów wyraźnie wzrosła i zbliża się do poziomów od dawna niewidzianych. Wśród braków, które i tak w naszej metodyce są identyfikowane z dużym konserwatyzmem, są produkty szczególnie wrażliwe, takie jak antybiotyki dla dzieci. pic.twitter.com/UN4L8QznBU — GdziePoLek (@GdziePoLek) June 15, 2022

Na liście lekowych braków GdziePoLek umieszcza produkty, których spadek dostępności w aptekach wyniósł co najmniej 50 proc. i które nie mają łatwo dostępnych zamienników. W sierpniu takich pozycji jest 37.

Jest także grupa leków, których w polskich aptekach już nie będzie. Zakończono bowiem całkowicie ich produkcję lub dystrybucję w Polsce. Preparaty te jednak nie zostały już ujęte w raporcie braków GdziePoLek – zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Firma GSK zaprzestaje produkcji Alfadiolu, który nie ma dostępnych zamienników. Jest to lek, który u pacjentów z chorobami nerek pozwalał niwelować niedobory witaminy D.

Kolejna pozycja w tej grupie to Mytelase – lek zawierający ambenonium, związek zwiększający kurczliwość mięśni szkieletowych, stosowany w objawowym leczeniu miastenii. Sanofi zakończyło jego dystrybucję.

Zniknie także lek przeciwbólowy Butapirazol (GSK) – w postaci maści i czopków – oraz Pravator (SUN PHARMA) z przeciwmiażdżycową prawastatyną.

W marcu 2022 r. Sanofi zakończyło sprzedaż leków krążeniowych Atenolol Sanofi 25 i Atenolol Sanofi 50. Preparat był dostępny do wyczerpania zapasów. Lek nie posiada zamienników, więc potrzebna może być zmiana leczenia.

W przypadku preparatu Clatra w płynie data pozwolenia do obrotu według rejestru URPLWMiPB wygasła 10 sierpnia 2022. Jak dodają autorzy raportu GdziePoLek, podmiot odpowiedzialny nie odpowiedział na próby kontaktu. Założyli więc brak dalszej dystrybucji.