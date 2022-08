REKLAMA

Makabryczne odkrycie w północnej części Grudziądza. Znaleziono tam szczątki noworodka, który mógł umrzeć kilka miesięcy temu. W związku ze sprawą zatrzymano 17-letnią dziewczynę i 18-letniego chłopaka. Usłyszeli zarzuty i przebywają w areszcie.

„Gazeta Pomorska” poinformowała o makabrycznym odkryciu, którego dokonano podczas ostatniego długiego weekendu. Zwłoki noworodka znaleziono w „odludnym miejscu” na północy Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim. Śledczy uważają, że dziecko mogło umrzeć nawet przed kilkoma miesiącami.

REKLAMA

W związku ze sprawą zatrzymano 17-letnią dziewczynę i 18-letniego chłopaka. Trwa ustalanie czy 17-latka jest matką nieżyjącego dziecka. Postępowanie jest prowadzone w kierunku pozbawienia życia nowo narodzonego dziecka.

– Jest to na razie wstępna kwalifikacja. Podejrzana nie przyznała się do winy i przedstawiła własną wersję wydarzeń. Sąd na nasz wniosek zastosował wobec podejrzanej trzy miesiące areszt – poinformowała w rozmowie z „Gazetą Pomorską” prok. Magdalena Chodyna z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu.

18-latek natomiast usłyszał zarzut „zacierania śladów przestępstwa i pomocy w ukryciu zwłok noworodka, tzw. poplecznictwa”. Chłopak może trafić do więzienia nawet na pięć lat. Na razie został aresztowany na miesiąc. Częściowo przyznał się do winy, w przeciwieństwie do 17-latki.