Kilka krajów przeprowadzi wspólne ćwiczenia wojskowe o nazwie „Wostok”. Największe zaciekawienie budzą wspólne manewry Rosji i Chin, które wskazywałyby na coraz bardziej dwubiegunowy podział świata. Pekin wyjaśnia, że ćwiczenia te jednak nie mają związku z „obecną sytuacją na poziomie regionalnym i międzynarodowym”, wskazując na kontekst wojny na Ukrainie.

17 sierpnia chińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło w komunikacie prasowym, że Pekin przygotowuje się do wysłania oddziałów swoich wojsk do Rosji na wspólne ćwiczenia z armią rosyjską. W komunikacie Stwierdza się, że ma to umożliwić „pogłębienie praktycznej i przyjaznej współpracy” między dwoma krajami oraz „wzmocnienie zdolności reagowania na różne zagrożenia dla ich bezpieczeństwa”.

Chiny nie są jedynym krajem, który ma brać udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych, które zaplanowano od 30 sierpnia do 5 września. Do Rosji mają przyjechać żołnierze z Indii, Białorusi, Mongolii i być może kilku innych postsowieckich republik.

Na Zachodzie obserwuje się jednak przede wszystkim kooperację i zbliżenie rosyjsko-chińskie. Taki sojusz mógłby zagrozić światowemu bezpieczeństwu. Manewry Wostok odbędą się na wschodzie Rosji. Jednak może to być dla Moskwy także pretekst, by przeprowadzić tajną mobilizację na wojnę z Ukrainą, a także podnieść poziom gotowości bojowej i uzupełnić straty poniesione na polu walki.

Taki cel manewrów widzi ukraiński ekspert wojskowy Mychajło Samuś. Mówi, że „na te ćwiczenia zostanie wezwanych kilka tysięcy rezerwistów, którzy po przeszkoleniu udadzą się na front”. Ekspert dodał, że jednostki ze Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji, gdzie odbędą się ćwiczenia, zostały mocno przetrzebione podczas inwazji na Ukrainę i mogą mieć trudność ze skompletowaniem stanów osobowych na potrzeby szkoleń.

Nie są to pierwsze międzynarodowe ćwiczenia „Wostok”. Poprzednie ćwiczenia Wostok odbyły się w 2018 roku. W kolejnych latach szkolenia przeprowadzano w Centralnym, Południowym i w Zachodnim Okręgu Wojskowym. W ubiegłorocznych manewrach „Zapad”, realizowanych na terytoriach Rosji i Białorusi oraz wodach Morza Bałtyckiego w pobliżu granic z Polską i Litwą, wzięło udział około 200 tys. żołnierzy.